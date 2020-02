PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 19.02.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bei Probefahrt BMW unterschlagen, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, 18.02.2020, 12.40 Uhr

(pa)Von einer Probefahrt kehrte am Dienstag ein angeblicher Kaufinteressent für ein Fahrzeug eines Bad Homburger Autohauses nicht mehr zurück. Der Mann wurde gegen Mittag in der Autohaus-Filiale in der Ober-Eschbacher-Straße vorstellig und äußerte Interesse an einem der Fahrzeuge. Für eine Probefahrt wurde ihm das Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Von dieser kehrte der "Kunde" jedoch nicht zurück. Bei dem durch den Mann unterschlagenen Wagen handelt es sich um einen schwarzen 5er BMW Kombi mit einem Wert von rund 27.000 Euro. Auf diesem waren für die Probefahrt Schilder mit dem roten Händlerkennzeichen "HG-06728" montiert. Der Mann, der mutmaßlich gefälschte Dokumente vorlegte, wird beschrieben als circa 30 Jahre alt, etwa 170cm groß mit Glatze und Vollbart. Er sei bekleidet gewesen mit einem rotkarierten Hemd, einem schwarzen Pullover und Bluejeans. Gesprochen habe der Mann Türkisch. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen das Fahrzeug oder der Täter auffiel sowie sonstige Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Gurtverstoß führt zur Blutprobe, Usingen, Wilhemjstraße, 19.02.2020, gg. 01.05 Uhr

(pa)Aus dem Verdacht einer begangenen Ordnungswidrigkeit wurde in der Nacht zum Mittwoch in Usingen mehr als erwartet. Eine Streife der Usinger Polizeistation wurde gegen 01.05 Uhr in der Wilhemjstraße auf einen VW Golf aufmerksam, da der Mann am Steuer des Wagens den Gurt nicht angelegt hatte. Die Beamten hielten das Fahrzeug daraufhin in der Obergasse an und konfrontierten den 39 Jahre alten Fahrer mit dem Vorwurf der Verkehrsordnungswidrigkeit. Bei der Kontrolle zeigte der VW-Fahrer Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Kokain an. Das hieß für den 39-Jährigen, dass er mitkommen musste zur nahegelegenen Polizeistation, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm und die Streife eine Strafanzeige gegen ihn fertigte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

3. Rollator gestohlen, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, 18.02.2020, 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(pa)Dass nicht immer ausschließlich hochwertige Pkw oder E-Bikes entwendet werden, zeigte sich am Dienstag in Friedrichsdorf. Ein 80-Jähriger stellte gegen 11.00 Uhr seinen Rollator in der Hugenottenstraße vor der Hausnummer 111 ab. Als der Senior diesen gegen 17.00 Uhr wieder nutzen wollte, war er verschwunden. Jemand hatte die schwarze und mit einem Korb ausgestattete Gehhilfe mit einem Wert von etwa 50 Euro gestohlen. Die Polizeistation Bad Homburg bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer (06172) 120 - 0.

4. Pkw gegen Baum gefahren, Kreisstraße 739, Gemarkung Weilrod, zw. Gemünden und Niederlauken, 18.02.2020, gg. 16.25 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag musste eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall auf der K 739 in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 61-jährige war gegen 16.25 Uhr aus Richtung Gemünden kommend in Fahrtrichtung Niederlauken unterwegs. Wenige Hundert Meter vor dem Ortseingang Niederlauken kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fiat nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Kleinwagen stieß mit einem kleineren Baum zusammen, knickte diesen ab und fuhr weiter über ein Feld, bevor er in einem Bachlauf zum Stillstand kam. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt in eine Klinik gebracht. Ihr Pkw musste mit Totalschaden aus dem Bach geborgen werden. Mehrere Feuerwehren kamen zum Einsatz, unter anderem um die Unfallstelle bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten auszuleuchten und ein mögliches Einfließen von Betriebsmitteln in den Bach zu verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

5. Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht, Wehrheim, Odenwaldstraße, 19.02.2020, gg. 10.40 Uhr

(pa)Am Mittwochvormittag kam es in Wehrheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, der für die Verursacherin wohl weiterreichende Folgen haben dürfte. Gegen 10.50 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass wenige Minuten zuvor in der Odenwaldstraße ein Pkw in Richtung Jahnstraße fahrend gegen ein am Straßenrand geparktes Auto und anschließend davongefahren sei. Kurz darauf kehrte das Fahrzeug jedoch zurück zur Unfallstelle. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass die 51-jährige Unfallverursacherin stark nach Alkohol roch. Eine Atemalkoholkontrolle zeigte einen Wert von über 3,2 Promille, weshalb sich an die Unfallaufnahme eine ärztliche Blutentnahme auf der Polizeidienststelle anschloss. Der Audi der 51-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem sowie dem geparkten Kleintransporter, gegen den die Frau gefahren war, entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 3.700 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell