Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw Dieb in Wagenfeld festgenommen - Unfallfluchten in Sulingen und Syke - Verkehrsunfall mit 4 Verletzten in Weyhe ---

Diepholz (ots)

Sulingen

Polizei sucht Zeugen nach zwei Unfallfluchten

Nach zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Sulingen, die sich am gestrigen Dienstag ereigneten, sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen auf die jeweiligen Verursacher. Zunächst wurde am Vormittag in der Zeit zwischen 08:30 und 10:00 Uhr ein schwarzer Mercedes in der Südstraße beschädigt. Während der Abwesenheit des Besitzers muss bei einem Parkvorgang das linke Heck des Mercedes durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden sein, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor, der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz zwischen dem Magro-Markt und Takko-Markt. Am Nachmittag dann wurde zwischen 13:45 und 18:45 Uhr ein brauner Audi auf dem rückseitigen Parkplatz des Krankenhauses an der Schmelingstraße durch einen Unbekannten beschädigt. Hier war ebenfalls offensichtlich ein Parkvorgang ursächlich, der Audi wurde vorne rechts beschädigt. Die Polizei konnte weiße Lackspuren sichern, die vom Verursacher stammen dürften. Der Sachschaden beläuft sich auch hier auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Sulingen bittet darum, dass sich Zeugen zu den Vorfällen unter Telefon 04271/9490 melden.

Wagenfeld

Hinweise führen zur Festnahme

Am Montag, 30.08.21, gegen 13.00 Uhr erhielt die Polizeistation Wagenfeld den Auftrag, eine Halteranschrift nach einer Unfallflucht in Preußisch Ströhen zu überprüfen. Die Halterin des gesuchten Pkw Audi war ziemlich erschrocken, denn ihr Pkw war offensichtlich gestohlen worden. Am Steuer des Pkw hatte zur Unfallzeit ein Mann gesessen. Gegen 14.40 Uhr meldete sich dann ein Jogger bei der Polizei, der einen Audi auf einem Waldweg abgehend vom Rodemühler Weg gefunden hatte. Der Pkw kam ihm dort sehr merkwürdig vor. Als eine Polizeistreife am Fundort eintraf, wurde sie von einem weiteren Zeugen erwartet. Dieser gab den Hinweis auf einen Mann mit einem Rucksack, der sich zu Fuß von dem Pkw entfernt hatte. Die Suche im Nahbereich blieb zunächst erfolglos. Wenig später meldete sich dann eine Anwohnerin aus dem Pommernweg. Bei ihr im Garten würde ein Mann herumirren. Die Polizeistreife konnte schließlich den Mann antreffen. Da die Beschreibung und der Rucksack auf den Täter des Diebstahls passten, wurde der Mann festgenommen. Der 41-jährige Espelkamper konnte sich nur an wenig erinnern, verständlich, denn sein Atemalkoholgehalt lag bei über 3 Promille. Nach der Ausnüchterung konnten ihm die Strafverfahren eröffnet werden. Ein besonderes Lob spricht die Polizei den Zeugen aus. Ihre Hinweise haben letztendlich zu der Festnahme geführt.

Weyhe

Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Bei einem Auffahrunfall auf der Syker Straße (B 6) in Melchiorshausen wurden insgesamt 4 Personen leicht verletzt. Am Dienstag gegen 18.20 Uhr musste ein 26-jähriger Delmenhorster seinen Pkw abbremsen, denn vor ihm wollte jemand auf ein Tankstellengelände abbiegen und musste Gegenverkehr passieren lassen. Auch ein nachfolgender 59-jähriger Syker konnte noch rechtzeitig abbremsen. Ein 18-jähriger Sulinger jedoch reagierte zu spät und fuhr auf den Pkw des Sykers auf. Dieser wiederum wurden auf den Pkw des Delmenhorsters geschoben. Insgesamt wurden 4 Personen mit leichten Verletzungen an den Rettungsdienst übergeben. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Syke

Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Eine 60-jährige Pkw-Fahrer wollte am Dienstag gegen 16.00 Uhr von einem Grundstück auf die B6 einbiegen. Hierbei übersah er einen 71-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Pedelec-Fahrer leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Syke

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Dienstag zwischen 16.45 Uhr und 17.40 Uhr mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein-/Ausfahren aus einer Parklücke auf einem Parkplatz Zum Hachpark, einen geparkten Renault Captur. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden von ca. 1800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

Schwarme

Verkehrsunfall

Ein 22-jähriger Sprinterfahrer wollte am Dienstag gegen 09.40 Uhr nach links auf die Hauptstraße einfahren und übersah hierbei einen PKW Volvo. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell