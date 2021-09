Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzen Personen

Diepholz (ots)

Am Samstag, 04.09.2021, kam es um 10:08 Uhr auf der Düversbrucher Straße, K28, in 49448 Hüde zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein mit drei männlichen Personen (51-, 42-, 36-jahre) besetzter Kleintransporter nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Straßenbaum, drehte sich und kam in einem Graben zum Stillstand. Alle Fahrzeuginsassen wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Da weder eine technische Unfallursache noch eine körperliche Beeinflussung des Fahrzeugführers vor Ort ausgeschlossen werden konnte, wurde das Fahrzeug sichergestellt und eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

