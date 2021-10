Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: BMW gestohlen

Heinsberg-Dremmen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen 18 Uhr am Mittwoch, 27. Oktober, und 9 Uhr am Donnerstag, 28. Oktober, einen grauen BMW der 5-er Reihe entwendet. Zum Tatzeitpunkt stand dieser in einer Grundstückseinfahrt an der Straße Am Weidenhof und war mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell