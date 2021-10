Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verletzte bei Abbiegeunfall

Hückelhoven (ots)

Gegen 13.45 Uhr kam es am Donnerstag (28. Oktober) auf der Roermonder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurden. Eine 38-jährige Frau aus Heinsberg fuhr mit einem Pkw Peugeot auf der Roermonder Straße aus Richtung Jülicher Straße in Fahrtrichtung Am Landabsatz. Auf Höhe der Neckarstraße beabsichtigte sie, nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den auf der Roermonder Straße entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 54-jährigen Mannes aus Hückelhoven. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der Peugeot gegen einen weiteren, stehenden Pkw stieß und diesen beschädigte. Die 54-jährige Beifahrerin des Mercedesfahrers wurde durch den Unfall schwer verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Peugeotfahrerin trug leichte Verletzungen davon. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sicherte die Polizei die Unfallstelle. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen.

