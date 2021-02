Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Gegen Auto gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Donnerstagabend (04.02.2021) ist das Auto einer 20-Jährigen in Ennigerloh angefahren worden.

Die Beckumerin hatte ihren schwarzen Fiat Panda gegen 20.30 Uhr an der Vellerner Straße in Ennigerloh geparkt. Als sie gegen 23.10 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der vorderen Fahrerseite fest. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder Personalien zu hinterlassen.

Wer kann Angaben zu dem beteiligen Fahrzeug oder Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell