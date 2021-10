Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am 25. Oktober (Montag) verließ ein Mann gegen 19.40 Uhr mit seinem PKW den Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Fichtenstraße und fuhr in einen Kreisverkehr, den er dann über die Breite Straße in Fahrtrichtung Hückelhoven verließ. An einer Querungshilfe für Fußgänger hielt er an, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Dies übersah der sich hinter ihm befindliche PKW-Fahrer und fuhr auf seinen Vordermann auf. Zunächst stiegen beide Unfallbeteiligten aus. Da der vorausfahrende PKW-Fahrer der deutschen Sprache allerdings nicht mächtig war, stieg der andere Unfallbeteiligte wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Er war 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er trug dunkle Arbeitskleidung, einen Bart und hatte kurze Haare. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Insbesondere der Fußgänger, der vor dem Unfall die Straße überquerte, wird als Zeuge gesucht. Hinweise können telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis an die Polizei weitergegeben werden.

