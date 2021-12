Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Ballenstedtstraße

20.12.2021, 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr

Unbekannte Täter nutzten am Montag zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr die Abwesenheit der Eigentümer aus, um in ein Einfamilienhaus in der Ballenstedtstraße in Schöningen einzubrechen und eine Spielkonsole zu entwenden..

Am späten Montagnachmittag verließen die Eigentümer ihr Haus. Als sie einige Stunden später wiederkamen, bemerkten sie, Spuren an ihrer Haustür und ein geöffnetes Fenster. Sie verständigten sofort die Polizei, da sie sich nicht sicher waren, ob die Täter eventuell noch im Haus sind. Die alarmierten Polizeibeamten durchsuchten das Haus, konnten jedoch keine Einbrecher mehr feststellen.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/951050 zu melden.

