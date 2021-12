Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Willmeroth: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Königswinter (ots)

Am Dienstagabend (07.12.2021) kam es in Königswinter-Willmeroth zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeugführer wurden schwer verletzt.

Zur Unfallzeit gegen 18:10 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die L 330 aus Eudenbach kommend in Richtung Willmeroth. An der Einmündung der Berghausener Straße kam er mit seinem Toyota aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und fuhr in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Volvo eines 62-Jährigen, der die L 330 in Richtung Eudenbach befuhr. Der 35-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich aktuell in einem kritischen Zustand. Auch der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die eine stationäre Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen zum Geschehensablauf.

