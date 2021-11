Polizei Mettmann

POL-ME: Berliner Viertel: Altpapiercontainer brannten - Monheim am Rhein - 2111047

Mettmann (ots)

Am Montag (8. November 2021) haben im Berliner Viertel in Monheim am Rhein zwei Altpapiercontainer gebrannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Container mutwillig in Brand gesteckt wurden.

Das war passiert:

Gegen 17:40 Uhr stellten Anwohner der Charlottenburger Straße fest, dass zwei Papiercontainer auf einem Hof auf Höhe der Hausnummern 2 und 3 in Vollbrand standen. Die Anwohner alarmierten daraufhin die Feuerwehr der Stadt Monheim, welche schnell vor Ort war und die Brände löschen konnte. Verletzt wurde bei dem Brand oder dem Einsatz niemand, ebenfalls entstand kein Gebäudeschaden. Allerdings wird der Sachschaden an den beiden ausgebrannten Papiercontainern auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Unterdessen nahm die Polizei erste Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei hierbei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Konkrete Hinweise auf mutmaßliche Tatverdächtige liegen jedoch noch nicht vor.

Deshalb fragt die Polizei:

Wer hat am frühen Montagabend gegen 17:40 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Charlottenburger Straße gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer die Brände gelegt hat?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

