Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub

Meckenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Heranwachsender soll am Montagabend (06.12.2021) einen Zwölfjährigen in Meckenheim geschlagen und beraubt haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ging der Geschädigte zur Tatzeit gegen 20:00 Uhr vom Schulzentrum Königsberger Straße durch eine Fußgängerunterführung in Richtung Küstriner Straße/Neisser Weg, als ihm ein Heranwachsender entgegenkam. Nach einem kurzen Wortwechsel soll dieser den Zwölfjährigen dann ins Gesicht geschlagen und ihm eine Umhängetasche mit seinem Handy sowie eine Halskette entrissen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige in Richtung Neuer Markt davongerannt sein. Der Zwölfjährige erstattete später mit seinem Vater bei einer Polizeiwache Anzeige.

Auf der Grundlage von Zeugenangaben kann der Tatverdächtige bislang wie folgend beschrieben werden:

Etwa 19-20 Jahre alt - etwa 1,85 m groß - dickliche Figur - mittellange, braune Haare - Kinn- und Oberlippenbart - dunklerer Hautteint - bekleidet mit grauem Pulli mit Emblem, hellgrauer Skaterhose, schwarz-weißen Nike Air-Force Schuhen - sprach gebrochen deutsch mit dunkler Stimme.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem zur Tatzeit eine verdächtige Person in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell