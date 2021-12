Polizei Bonn

POL-BN: Parken auf Radwegen - Polizei bittet Autofahrende zur Kasse

Bonn (ots)

Am Freitag (03.12.2021) hatten Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei Parkverstöße von Autofahrenden im Fokus, die verbotswidrig auf Radwegen sowie auf Radfahrschutzstreifen parkten. Dort abgestellte Fahrzeuge zwingen Radfahrende, den Schutzstreifen zu verlassen und sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Dabei kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen und auch zu Unfällen.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag dabei am Nachmittag in der Bonner Innenstadt und in Beuel. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte in 17 Fällen einschreiten. Dabei war unter anderem 10 Mal ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro fällig. Weil in drei Fällen auch eine konkrete Behinderung vorlag, leiteten die Beamtinnen und Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahern ein. Die Betroffenen müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

