Polizei Bonn

POL-BN: Geldautomat in Bonn-Röttgen gesprengt

Vermutliches Fluchtfahrzeug bei Alfter-Heidgen gefunden

Hinweis auf weißen Kleintransporter

Bonn-Röttgen, Alfter-Heidgen (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag. 4. Dezember 2021, um 03.50 Uhr, einen Geldautomaten an der Reichsstraße in Bonn-Röttgen aufgesprengt. Zwei Tatverdächtige entfernten sich vor Eintreffen der alarmierten Polizei auf einem Motorroller (siehe unsere Pressemeldung vom 04.012.2021, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5090632 ).

Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass sie bei der Tat kein Geld erbeutet haben.

Im Zuge der Fahndung wurde am Samstagvormittag auf einem Feld am Rulandsweg bei Alfter-Heidgen ein silberfarbener Motorroller aufgefunden. Auf Grund weiterer Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem sichergestellten silberfarbenen Motorroller mit hoher Wahrscheinlichkeit um das Zweirad handelt, mit dem zwei Tatverdächtige vom Tatort geflüchtet sind. Es ist zu vermuten, dass sie in Alfter-Heidgen im Bereich der Kottenforststraße, Heerstraße, Grüner Weg in ein bereitstehendes Fahrzeug gestiegen und davon gefahren sind.

In diesem Zusammenhang könnte einer Zeugenbeobachtung eine besondere Rolle zukommen. Zwischen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr wurde in Bonn-Röttgen im Bereich der Witterschlicker Allee ein weißer Kleintransporter gesehen, der dort auf dem Parkstreifen in der Nähe der Einmündung zur Reichsstraße stand. Bei dem Fahrzeug befanden sich, so der bisherige Erkenntnisstand, zwei oder drei Personen. Hierbei könnte es sich um weitere Tatbeteiligte handeln.

Deshalb bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 der Bonner Polizei um Hinweise.

Sie fragen: Wer hat am 4. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 04:15 Uhr in Bonn-Röttgen oder Alfter-Heidgen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Hinweise bitte an die Polizei Bonn. Rufnummer: 0228-150.

