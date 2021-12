Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Einbrecher scheiterten an Haustüren

Bonn (ots)

Keinen Erfolg hatten Unbekannte, die in der Nacht zu Mittwoch (02.12.2021) versuchten, in zwei Mehrfamilienhäuser an der Wurzerstraße in Bonn-Plittersdorf einzubrechen. Die Sicherungseinrichtungen der geschlossenen Haustüren hielten den Aufbruchsversuchen stand. Die Unbekannten gelangten nicht in die Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzten.

Einbruchschutz wirkt: In etwa der Hälfte der Fälle bleibt es bei einem Einbruchversuch, weil die Täter an gut gesicherten Türen oder Fenstern scheitern.

Die Polizei appelliert: Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung durch den Einbau geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Die technischen Fachberater des Kommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei beraten Sie dazu neutral und kostenlos.

Rufnummer 0228 15-7676, E-Mail: KKKPO.Bonn@polizei.nrw.de

Weitere umfassende Informationen zum Schutz vor Einbrechern finden Sie auf: https://www.k-einbruch.de/

