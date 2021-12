Polizei Bonn

POL-BN: Nach versuchtem Taschendiebstahl: Polizei warnt erneut vor den Tricks der Diebe

Bonn (ots)

Am Mittwochabend (01.12.2021) ging bei der Bonner Polizei per E-Mail die Schilderung einer verdächtigen Beobachtung ein. Eine Zeugin hatte dabei gegen 17:00 Uhr auf der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel gesehen, wie zwei bislang unbekannte Frauen in den Rucksack einer älteren Dame griffen. Trotz trockener Witterung hatte eine der beiden dabei einen Regenschirm aufgespannt, um die Aktion vor den Augen anderer Passanten zu verschleiern. Die Zeugin rief der älteren Dame daraufhin zu, dass man in ihren Rucksack greife. Zuvor waren die beiden tatverdächtigen Frauen auch der Melderin ungewöhnlich nahegekommen und hatten sie von hinten berührt. Glücklicherweise kam es in beiden Fällen zu keinem vollendeten Taschendiebstahl - die Bonner Polizei hat dennoch die Ermittlungen aufgenommen und nimmt das Geschehen erneut zum Anlass, vor den Maschen der Taschendiebe zu warnen:

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen oder angerempelt werden.

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

Mögliche weitere Zeugen, die am Mittwoch verdächtige Beobachtungen in Beuel gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden.

Weitere Informationen zu bekannten Diebesmaschen erhalten Sie außerdem auf https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs. Hier können Sie sich fünf Videos zu bekannten Maschen ansehen und lernen, wie Sie diese erkennen können.

