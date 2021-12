Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrollen - Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Bonn (ots)

Umfangreiche Verkehrskontrollen führte der Verkehrsdienst der Bonner Polizei am Mittwoch (01.12.2021) in der Zeit von 06 Uhr bis 22 Uhr im Bonner Stadtgebiet durch. Im Fokus standen sowohl das Fehlverhalten von Autofahrern, als auch Verstöße von Radfahrenden. Insgesamt ahndeten die Beamtinnen und Beamte 63 Verkehrsverstöße.

In den Vormittagssunden wurden 8 Verkehrsteilnehmende sanktioniert, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon genutzt hatten. Darunter waren drei Radfahrende.

Ein Kontrollschwerpunkt lag dann am Nachmittag in der Pastoratsgasse in Endenich. Hier wurden in zwei Stunden 28 Verstöße festgestellt. Zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen waren die Folge, weil Autofahrende hier verbotenerweise Fahrradfahrende überholt hatten. Auch hier waren wieder drei Autofahrende während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen beschäftigt. Eine Radfahrerin missachtete vor der dortigen Schule ein Rotlicht zeigende Ampel. In 14 Fällen wurden Verkehrsteilnehmende wegen diverser Verstöße (u.a. Gurtpflicht, TÜV) zur Kasse gebeten.

Am Konrad-Adenauer-Platz in Beuel leiteten die Polizistinnen und Polizisten wenig später insgesamt fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil Verkehrsteilnehmende bei Rotlicht gefahren waren. Dabei fielen vier Radfahrende auf.

