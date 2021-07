Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht nach Beschädigung eines geparkten Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dehneweg auf dem PP der Klinik am See, zw. 20.07.21, 21:00 Uhr und dem 21.07.21, 18:30 Uhr Im angegebenen Zeitraum hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Mitsubishi vermutlich beim Ausparken aus einer Parkbox auf dem PP der Klinik am See touchiert. Hierbei wurde der Mitsubishi an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt. Da der bislang unbekannte Fahrzeugführer nach dem Unfall seine Fahrt fortsetzte, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-919200 (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell