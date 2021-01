Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Vandalen wüten am Bürgerzentrum

Rheinberg (ots)

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Bürgerzentrums in Rheinberg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Sie ließen Müll liegen und zerstörten das Glas einer Laterne und von vier Stecklampen.

Die Polizei Rheinberg sucht Zeugen, die die Täter am vergangenen Freitag an dem Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße in der Zeit zwischen 19.40 Uhr und 20.55 Uhr beobachtet haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 02843 / 9276-0 bei der Polizei melden.

