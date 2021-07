Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert und unter Drogen im Straßenverkehr

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Marienstein und Moringen, Stettiner Straße Dienstag, 20.07.2021, 23:40 Uhr und 17:20 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Marienstein stellten Beamte der Polizei Northeim am gestrigen Abend gegen 23:40 Uhr deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer eines Transporters fest. Ein anschließend durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von fast 1,4Promille. Zudem reagierte ein Schnelltest positiv auf Drogen. Nach erfolgter Blutprobe wurde der Führerschein des 40-jährigen Mannes aus Nörten-Hardenberg sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Bereits um 17:20 Uhr meldeten Zeugen in Moringen einen augenscheinlich alkoholisierten Mann, der nach dem Erwerb weiterer Akoholika mit dem Auto nach Hause gefahren sei. Der 61-jährige konnte kurz darauf stark alkoholisiert an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auch ihm wurde ein Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

