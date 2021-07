Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 20.07.21, gegen 08.20 Uhr, befuhr eine 35-jährige PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil mit ihrem Fahrzeug die Tulpenstraße in Uslar und bog nach rechts in die Lilienstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden PKW eines 27-jährigen Fahrers aus Hallenberg. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 EUR.

