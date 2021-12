Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Schwarzrheindorf: Polizei sucht Eigentümer von sichergestelltem Schmuck

Bonn (ots)

Am 24.11.2021 wurde der Bonner Polizei der Fund einer größeren Schmuckkiste mit diversen Ketten und Armbändern in einer Gartenanlage in Schwarzrheindorf gemeldet.

Aufgrund der Auffindeumstände in dem umzäunten Garten muss derzeit davon ausgegangen werden, dass die Schmuckstücke aus einer Straftat (Diebstahl/Einbruch) stammen.

Bilder des sichergestellten Schmucks sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/70386 abrufbar.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben? Wem wurden die dargestellten Sachen gestohlen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

