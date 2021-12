Polizei Bonn

POL-BN: Schranke der Rettungswache Oberpleis beschädigt - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Königswinter (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zu Mittwoch (01.12.2021) auf der Königswinterer Straße in Oberpleis ereignet hatte. Dort war die Schranke der Rettungswache beschädigt worden.

Aufgrund der Spurenlage befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 00:30 Uhr bis 04:55 Uhr vermutlich den dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Oberpleis. In der Folge kam er von der Straße ab und kollidierte mit der Schranke. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit den Ermittlern des Verkehrskommissariats in Verbindung zu setzten.

