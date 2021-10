Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Waltrop

Zwischen Sonntagabend und dem heutigen Morgen beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten BMW (grau) am Leppelmanns Feld. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Gladbeck

5.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem grauen Audi Q5. Der Wagen war am Samstag in der Zeit von 19 - 21 Uhr an der Roßheidestraße geparkt. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor.

An der Heringstraße beschädigte ein Autofahrer einen geparkten Mercedes-Benz (weiß). Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt bei ca. 6.000 Euro. Die Unfallzeit liegt zwischen Freitag, 18.45 Uhr, und Samstag, 09.15 Uhr.

Herten

Am Sonntag beschädigte ein unbekannter Rollerfahrer ein Auto auf dem Resser Weg und flüchtete anschließend vom Unfallort. Der Rollerfahrer fuhr auf dem Resser Weg (Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Konrad-Adenauer-Straße) zwischen zwei Autos hindurch, die in Höhe der Kreuzung an einer Ampel verkehrsbedingt warteten. Der Fahrer touchierte dabei einen roten Mazda, missachtete das Rotlicht und setzte seine Fahrt geradeaus in Richtung Kurt-Schumacher-Straße fort. Der Vorfall ereignete sich um 20.30 Uhr. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen blauen Motorroller gehandelt haben. Besetzt war er mit zwei Personen. Beide trugen schwarze Schutzhelme.

Marl

Auf der Zechenstraße fiel heute, gegen 9 Uhr, ein Gegenstand von einem Firmen-LKW auf einen weißen Mercedes-Benz. Die Fahrzeuge kamen sich auf der Straße entgegen. Hinweise zur Halter-Firma liegen vor. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Eine 74-jährige Marlerin bog vergangene Nacht mit ihrem Auto, gegen Mitternacht, von der Heyerhoffstraße auf die Siegfriedstraße ab und touchierte dabei einen kleinen schwarzen Wagen, der auf der Siegfriedstraße geparkt war. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort und suchte erst am heutigen Tag eine Polizeidienststelle auf. Die Polizei sucht nun die Halterin oder den Halter des beschädigten Autos.

Bottrop

Heute Morgen (9-12 Uhr) beschädigte ein weißer Kastenwagen einen geparkten, braunen BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um einen weißen Kastenwagen mit Oberhausener Kennzeichen handeln. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden im Wert von ca. 5.000 Euro. Der Unfallort liegt an der Ecke Kellermannstraße.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

