POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Samstag verschaffte sich ein zunächst unbekannter Mann, gegen 18.35 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem An- und Verkaufsgeschäft auf der Theodor-Körner-Straße. Mit einem augenscheinlich großen Stein schlug er gegen die Glaseingangstür und gelangte so ins Innere. Ob er etwas entwendete, kann derzeit nicht gesagt werden. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informiert die Polizei. Zunächst versuchte er noch den Flüchtigen auf der Bochumer Straße festzuhalten, allerdings konnte der Fremde sich losreißen und flüchten. Die Polizei traf schließlich einen 23-jährigen Recklinghäuser an der Ecke Bochumer Straße/ Hochlarmarkstraße an und nahm ihn vorläufig fest. Die Beschreibung des Zeugen sowie die Antreffsituation machten den Mann dringend tatverdächtig den oben beschriebenen Einbruch begangen zu haben. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

