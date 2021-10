Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An einer Tankstelle auf der Friedrich-Ebert-Straße wurde in der Nacht auf Samstag, gegen 2.25 Uhr, ein Staubsauger-Automat aufgebrochen. Die unbekannten Täter nahmen Münzgeld heraus und flüchteten.

Auf der Wortmannstraße wurde am Samstag (zwischen 4 Uhr und 13.30 Uhr) ein schwarzer BMW X6 gestohlen. Der Wagen hat ein BOT-Kennzeichen. Wer Hinweise auf den Diebstahl geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Dorsten:

Auf der Brinker Straße sind unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 13 und 16 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Das gesamte Haus wurde durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter eine Geldkasse gestohlen, in der Bargeld und persönliche Dokumente waren.

Gladbeck:

Bei einem Einbruch auf dem Ginsterweg wurde eine Motorradjacke gestohlen. Der oder die unbekannten Täter versuchten zuerst, eine Terrassentür aufzubrechen. Weil das nicht funktionierte, brachen sie eine Tür zur Garage auf. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Freitagmittag und Samstagabend Verdächtiges beoachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Oer-Erkenschwick:

Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag wurde in ein Büro- und Geschäftshaus auf der Kampstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Tür im dritten Obergeschoss auf und durchsuchten dort mehrere Büroräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Geldkassetten mit Bargeld gestohlen.

Auf der Groß-Erkenschwicker-Straße wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter zunächst, die Haustür aufzuhebeln, was aber nicht klappte. Anschließend wurde ein Kellerfenster aufgebrochen und mehrere Räume im Haus nach Diebesgut durchsucht. Die unbekannten Täter flüchteten offenbar über ein Fenster im Erdgeschoss. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag.

Marl:

Auf dem Lipper Weg wurden zwischen Freitagabend und Montagmorgen drei Baustellen-Container aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten unter anderem mehrere Kabel, eine Pumpe, eine Lampe sowie ein Radio.

Recklinghausen:

Auf der Bochumer Straße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in ein Musikgeschäft eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen die Eingangstür ein und nahmen dann zwei E-Gitarren mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell