Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Böller gezündet - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach drei jungen Männern, die in der Nacht auf Sonntag am Wulfener Markt Knallkörper gezündet haben. Ein 49-jähriger Mann aus Dorsten fühlte sich gegen 4.20 Uhr durch die lauten Geräusche gestört und forderte die drei jungen Männer auf, damit aufzuhören. Anstatt dem nachzukommen, wurde der 49-Jährige mit Böllern beworfen. Auch ein weiterer Zeuge, ein 20-Jähriger aus Dorsten, wurde mit Böllern beworfen. Verletzt wurde niemand. Die drei Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sie wurden wie folgt beschrieben: Alle zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer wurde als etwa 1,80m groß und korpulent beschrieben. Er trug einen grünen Mantel (Camouflage-Muster). Die zweite Person war ca. 1,72m groß und hatte eine schwarze Jacke mit Pelzkapuze sowie eine helle Jeans an. Die dritte Person hatte gelockte schwarze Haare und soll selbst keine Böller geworfen haben. Wer Hinweise auf die drei Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell