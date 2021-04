Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Einkaufswagen im Gleis

S-Bahn kommt rechtzeitig zum Stehen

München (ots)

Am späten Mittwochabend (7. April) schob ein bislang Unbekannter am S-Bahnhaltepunkt Stachus (Karlsplatz) einen Einkaufswagen vom Mittelbahnsteig ins Gleis. Eine herannahende S-Bahn konnte dank schneller Reaktion einer DB-Mitarbeiterin rechtzeitig stoppen.

Ein bislang unbekannter Mann rollte kurz vor Mitternacht einen am Mittelbahnsteig Karlsplatz abgestellten Möbel-Einkaufswagen in Richtung Gleis 1 zur Bahnsteigkannte. Am Ende des Bahnsteigs rollte der Einkaufswagen ins Gleis. Der Täter flüchtete daraufhin unerkannt ins Zwischengeschoss. Eine Aufsichtsbeamtin der DB erkannte den ins Gleis rollenden Einkaufswagen auf einer Überwachungskamera. Sie erteilte einer in den Haltepunkt einfahrenden S-Bahn einen Nothaltauftrag, so dass bei der S6 eine Notbremsung eingeleitet wurde. Die S-Bahn, in der sich rund zehn Reisende befanden, die unverletzt blieben, kam etwa 80m vor dem Hindernis, nahe des Bahnsteigendes, zum Stehen.

Die Bundespolizei hofft nun dem Unbekannten mittels Videoaufzeichnung des Vorfalls auf die Spur zu kommen. Ermittelt wird wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei dringend davor Einkaufswagen oder andere rollende Gegenstände auf Bahnsteigen abzustellen bzw. mitzunehmen. Die Entfernung und Mitnahme eines Einkaufswagens von der Verkaufsfläche eines Geschäftes kann ggfs. den Tatbestand des Diebstahls erfüllen. Auf Bahnsteigen alleinstehende Gegenstände mit Rädern können auch vom Sog eines Zuges mitgerissen werden. Aufgrund der stabilen Gitterzusammensetzung von Einkaufswagen können an einem Zug erhebliche Schäden entstehen.

