Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Restaurant, Zigarettenautomat und Geldkassette aufgebrochen

Ochtrup (ots)

In der Zeit zwischen Montag (05.04.21) und Dienstag (06.04.21), 23.00 Uhr und 12.30 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Restaurant an der Straße Am Langenhorster Bahnhof eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge durchwühlten die Täter mehrere Schränke. Außerdem brachen sie einen Zigarettenautomaten sowie eine Geldkassette auf. Aus der Kassette wurde den Angaben des Geschädigten zufolge ein höherer Bargeldbetrag entwendet. Der Geschädigte, der im selben Haus wohnt, hatte in der Nacht gegen 02.00 Uhr Geräusche gehört, diese aber nicht näher zuordnen können. Erst am nächsten Tag stellte er den Einbruch fest. Vermutlich wurden die Geräusche durch die Täter verursacht. Die Polizei konnte an der Eingangstür Hebelspuren feststellen. Außerdem war das Fenster der Tür beschädigt worden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines viertstelligen Eurobetrags. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Ochtrup nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02553/ 9356-4155.

