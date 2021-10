Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbrecher scheitern an Zusatzsicherung

Recklinghausen (ots)

An der Scharnhölzstraße in Bottrop versuchten Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Aufgrund der angebrachten Zusatzsicherung am Fenster gelang es den Tätern jedoch nicht dieses aufzuhebeln. Sie flüchteten unerkannt und unverrichteter Dinge vom Tatort. Der genaue Tatort liegt zwischen der Alsenstraße und dem Nordring. Es entstand leichter Sachschaden. Der Einbruchsversuch ereignete sich am Freitag zwischen 8 Uhr und 15.20 Uhr.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Je länger ein Fenster oder eine Tür Einbruchsversuchen standhält, desto größer ist die Chance, dass Einbrecher ihr Vorhaben aufgeben und flüchten. Lassen auch Sie sich beraten, wie Sie Ihre vier Wände sinnvoll schützen und Einbrüche vermeiden können. Eine kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz bietet die Polizei allen Interessenten an. Nachfragen an das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz sind unter der Telefonnummer 02361/55-3344 möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell