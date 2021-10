Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß in der Einfahrt

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, um 15.40 Uhr, fuhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf der Gladbecker Straße in Richtung A2. Kurz nach der Aegidistraße bog sie nach rechts in eine Einfahrt ab. Dabei kollidierte sich mit einem 20-jährigen Glabecker, der mit seinem Pedelec unterwegs war. Der Zweiradfahrer fuhr auf dem Gehweg der Gladbecker Straße ebenfalls in Richtung A2. Der Pedelec-Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

