POL-AC: Polizisten ergreifen Exhibitionisten

Gestern Nachmittag (13.07.2021) gegen 17.40 Uhr entblößte sich unter der Brückenunterführung des Madrider Rings am Fringsgraben ein Exhibitionist vor einer Frau und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Geschädigte entfernte sich vom Tatort und informierte die Polizei, die den 41- jährigen Tatverdächtigen noch an der Unterführung festnahm.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der Tatverdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aachen wieder entlassen. Die Ermittlungen, ob der 41- Jährige für weitere gleichgelagerte Straftaten in Frage kommt, dauern an. (fp)

