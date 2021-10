Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181021-812: Zwei Autos bei Einbruch in Werkstatt gestohlen

Gummersbach (ots)

In Gummersbach-Niederseßmar haben Unbekannte am Wochenende (16./17. Oktober) einen Audi A4 Avant und einen VW Touareg bei einem Einbruch in die Werkstatt eines Autohändlers erbeutet. Zwischen 16 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag hatten die Täter unter Einsatz massiver Gewalt ein Loch in eine aus Metall bestehenden Notausgangstür geschnitten, so dass sie in das Gebäude an der Bernberger Straße einsteigen konnten. Dort entwendeten sie neben einem KFZ-Diagnosegerät und den roten Kennzeichen GM-06937 die Fahrzeugschlüssel von zwei auf dem Gelände abgestellten Fahrzeugen. Mit diesen konnten sie einen schwarzen Audi A4 Avant sowie einen grauen VW Touareg starten und mit diesen unerkannt flüchten. An den beiden nicht zugelassenen Autos waren keine Kennzeichen angebracht. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

