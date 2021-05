Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer ein geparktes Fahrzeug an der Rotdornallee beschädigt. Ein weißer Kastenwagen, aus Richtung Akazienstraße kommend, kollidierte mit dem Heck eines am Straßenrand abgestellten Ford. Aufmerksame Zeugen konnten, durch den Knall aufgeschreckt, das flüchtende Fahrzeug in Richtung Pappelallee fahren sehen. Der Wagen hatte ein gelbes Kennzeichen mit schwarzer Schrift. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 8500 Euro. Zeugenhinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell