Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181021-811: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf der Homburger Straße

Waldbröl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Homburger Straße mussten am Sonntagabend (17. Oktober) die Insassen eines Mercedes in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Kurz vor 20.00 Uhr hatte ein 28-jähriger Waldbröler mit seinem Volvo vom Happacher Weg nach links auf die Homburger Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er den Mercedes einer 59-jährigen Nümbrechterin, die auf der Homburger Straße aus Richtung Zentrum kam. Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen, wobei die 59-Jährige leichte und ihr 75 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen erlitt. Beide kamen nach einer Erstversorgung am Unfallort in das Waldbröler Krankenhaus. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die Homburger Straße bis etwa 21.00 Uhr gesperrt.

