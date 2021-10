Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Essener Straße/Am Südring-Center ist heute Vormittag ein 87-jähriger Fußgänger aus Bottrop angefahren und schwer verletzt worden. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Essen wollte gegen 10.45 Uhr von der Straße Am Südring-Center nach links auf die Essener Straße abbiegen. Dabei stieß er mit dem 87-Jährigen zusammen, der über die Fußgängerampel der Essener Straße in Richtung Südring-Center ging. Ein Rettungswagen brachte den Senior zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Größerer Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell