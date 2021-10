Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Donnerstag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Bothenstraße ein. Dabei wurde unter anderem das Schließblech aus dem Türrahmen gebrochen. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag entwendeten unbekannte Täter zwei Pedelecs aus einer Gartenlaube an der Paßstraße. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in ein Ladenlokal am Herzogswall ein. Über ein Kellerfenster gelangten sie in die Gewerberäume und anschließend in die darüber liegende Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Zur möglichen weiteren Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

