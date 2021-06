Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub: Mobiltelefon aus der Hand entrissen

Mönchengladbach (ots)

Einem 32-Jährigen wurde am 7. Juni, gegen 20.30 Uhr das Mobiltelefon aus der Hand entrissen, als er eine Straße am Marienplatz in Rheydt überquerte.

Das Telefon hielt der Mann fest, als er plötzlich von hinten von einem bislang unbekannten Täter angerempelt wurde, der ihm das Handy entriss. Der Mann fiel zu Boden und so auch das Handy. Der Täter konnte lediglich mit der Handyhülle flüchten, in der sich Ausweisdokumente und ein dreistelliger Bargeldbetrag befanden.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt, "Boxer-Haarschnitt", braune Haarfarbe, dunkler Hauttyp. Der Mann trug eine kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Die Polizei bitte Zeugen um Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (cr)

