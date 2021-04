Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hasen sterben bei Scheunenbrand

Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am späten Donnerstagabend in Unkenbach eine Scheune in Brand geraten. Die Scheune wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings verendeten mehrere Hasen, die in der Scheune untergebracht waren.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer kurz vor 23 Uhr bemerkt und der Rettungsleitstelle gemeldet. Den Brand hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zwar schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten dennoch mehrere Stunden. Der Dachstuhl der Scheune brannte aus. Eine erste Schätzung des Sachschadens liegt bei mehreren zehntausend Euro.

In der Scheune waren zahlreiche Tiere (Hasen, Hühner und ein Hund) sowie landwirtschaftliche Geräte untergebracht. Die meisten Tiere konnten gerettet werden; einige Hasen verendeten aufgrund der starken Hitze.

Das benachbarte Wohnhaus wurde zu Beginn des Einsatzes evakuiert; die Bewohner blieben unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |cri

