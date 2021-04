Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressiver Randalierer

Kaiserslautern (ots)

Weil er sich sowohl anderen als auch sich selbst gegenüber aggressiv verhielt, hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag einen Mann in Gewahrsam genommen. Der 31-Jährige war zunächst am Abend wegen ruhestörenden Lärms aufgefallen. In der Nacht gingen weitere Meldungen ein, weil der Krach immer lauter wurde und der Mann offenbar auch seine Wohnung "zerlegte".

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, hielt sich der Mann laut schreiend vor dem Haus auf. Er war stark betrunken, befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wollte offenbar mit seinem Verhalten seine Nachbarn provozieren.

Weil er starke Stimmungsschwankungen zeigte und sich sowohl den Beamten als auch anderen Hausbewohnern gegenüber aggressiv verhielt, wurde der 31-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Während der Wartezeit auf das angeforderte Transportfahrzeug versuchte der Mann immer wieder, seinen Kopf auf den Boden zu schlagen.

Der 31-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt. Weil er sich nicht beruhigen ließ und mehrfach versuchte, sich selbst zu verletzen, wurde er stationär aufgenommen. |cri

