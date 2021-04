Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Hornbach (ots)

Zwischen dem 31.03., 18:00 Uhr und dem 02.04., 11:00 Uhr wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Hauseigentümer entdeckte mehrere Hebelspuren am Türrahmen der Seiteneingangstür. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Hausinnere, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Durch den Aufbruchsversuch entstand ein Schaden von ca. EUR 200. | pizw

