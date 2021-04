Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 02.04.2021, gegen 21:45 Uhr ereignete sich in der Wilhelmstraße, Pirmasens der Diebstahl einer Geldbörse aus einem verschlossenen PKW. Ein bisher unbekannter Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die vordere Seitenscheibe auf der rechten Fahrzeugseite des PKW ein. Hiernach entwendete er die Geldbörse einer 23-jährigen Frau aus Pirmasens aus dem PKW. In dieser befand sich mehrere Bankkarten, sowie der Personalausweis und Führerschein der Frau. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

