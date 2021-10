Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrrad geraubt - Beteiligte waren Kinder

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 16 Uhr, forderte ein 13-jähriger Hertener unter Vorhalt eines Taschenmessers die Herausgabe des Fahrrads eines 12-jährigen Herteners. Anschließend nahm er sich dessen Fahrrad und fuhr zunächst davon. Kurze Zeit später kehrte er zurück, übergab das Fahrrad wieder dem 12-Jährigen und wartete zusammen mit ihm auf das Eintreffen der Polizei. Der Tatort liegt an der Schützenstraße, zwischen der Hochstraße und der Wilhelminenstraße. Das Taschenmesser fand die Polizei bei dem 13-Jährigen auf. Beide Kinder wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Das Messer wurde ebenfalls der Mutter des 13-Jährigen ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell