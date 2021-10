Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Waldeck-Frankenberg: Brand einer Scheune in Lichtenfels, Stadtteil Münden.

Kassel (ots)

Am Samstag, den 02.10.2021, 04:45 Uhr wurde der Brand einer Scheune in Lichtenfels, Stadtteil Münden gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streife stand die Scheune bereits im Vollbrand. In der Scheune wurden landwirtschaftliche Geräte, Heu und Stroh gelagert. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Für die Brandbekämpfung sind Feuerwehren aus Lichtenfels und Medebach im Einsatz. Über die Höhe des Sachschadens und die Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Korbach übernommen.

