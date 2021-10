Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Kassel (ots)

Am Freitag, 01.10.2021, gegen 18.15 Uhr ereignete sich auf der B 253 zwischen Haina-Löhlbach und Frankenau-Deinrode ein Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Homberg (Efze) schwer verletzt wurde. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten der Polizeistation Frankenberg berichteten, befuhr der 36-jährige die B 253 aus Richtung Frankenberg (Eder) kommend, in Richtung Bad Wildungen. Kurz hinter dem Abzweig zur L 3085 nach Frankenau kam der Motorradfahrer, in einer Rechtskurve, beim Überholen eines Pkw, nach links von der Fahrbahn ab und erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Der Verunfallte wurde durch den Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus Frankenberg zur weiteren Behandlung eingeliefert. Die angeforderte Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle für die Unfallermittlungen des beauftragten Verkehrsunfall-Sachverständigen aus. Die B 253 wurde dafür voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an.

