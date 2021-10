Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 60 Tonnen schwerer Autokran ohne Genehmigung sorgt für Behinderungen auf A 7 und wird von Zivilstreife gestoppt

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Kassel): Ein 60 Tonnen schwerer Autokran, der ohne die erforderliche Genehmigung auf der A 7 in südliche Richtung unterwegs war, hat am gestrigen Donnerstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Baunatal war gegen 16:30 Uhr auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, da der Kran an einer Steigung vor dem Autobahndreieck Kassel-Süd nur noch mit rund 30 km/h unterwegs war und sich dahinter bereits ein Rückstau bildete. Andere Lkw-Fahrer hatten daraufhin bereits Überholmanöver durchführen müssen, was aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten nicht ungefährlich verlief. Die Autobahnpolizisten zogen den Autokran am Autohof Guxhagen aus dem Verkehr und führten eine Kontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug von Nordhausen in Thüringen auf dem Weg zu einer Baustelle in Gießen war. Die für einen Großraum- und Schwertransport dieser Art benötigte Erlaubnis fehlte jedoch gänzlich. Gewöhnlich sind diese Erlaubnisse jedoch mit Auflagen verbunden. Eine der üblichen Auflagen verbietet beispielsweise den Betrieb derartiger Transporte im Berufsverkehr zwischen 16 und 19 Uhr. Auch ein Begleitfahrzeug zum Warnen des nachfolgenden Verkehrs bei solch niedrigen Geschwindigkeiten wurde ebenfalls nicht mitgeführt.

Gegen den 63 Jahre alten Fahrer des Autokrans sowie den verantwortlichen Unternehmer leiteten die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zudem untersagten sie die Weiterfahrt.

