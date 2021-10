Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 5.000 Euro an geparktem Peugeot 207: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof/ Warteberg:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, in der Kasseler Weidestraße ereignete. Ein Kasseler hatte in diesem Zeitraum seinen Firmenwagen, einen roten Peugeot 207, in der Weidestraße in Höhe der Hausnummer 8 am Fahrbahnrand geparkt. Am Donnerstagmorgen entdeckte er den erheblichen Unfallschaden im vorderen Bereich und an der linken Fahrzeugseite, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 5.000 Euro, der vermutlich im Vorbeifahren gegen den abgestellten Pkw gestoßen war, fehlte jedoch jede Spur. Anhand der gesicherten Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich um ein größeres Fahrzeug mit einem seitlichen Trittbrett oder einem Anhänger gehandelt hat.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell