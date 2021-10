Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Radfahrer weicht blauem Auto aus und verletzt sich: Zeugen nach mutmaßlicher Unfallflucht gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer in die Kasseler Gießbergstraße gerufen. Die zum Ort des Geschehens entsandte Streife des Polizeireviers Mitte bemerkte bei ihrem Eintreffen schnell, dass der 43 Jahre alte Radfahrer deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest erhärtete diesen Verdacht und ergab einen Wert von 2,2 Promille, weshalb der Mann aus Kassel die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Wie er gegenüber den Polizisten schilderte, hatte er einem entgegenkommenden blauen Pkw ausweichen müssen und war aus diesem Grund gegen einen geparkten Kia gekracht. Nun suchen die ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Unfall gemacht haben.

Eine Passantin hatte den auf der Gießbergstraße liegenden Fahrradfahrer gegen 19:30 Uhr vor der Hausnummer 27 gefunden und die Polizei gerufen. Der leicht verletzte 43-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er zuvor von der Wolfhager Straße kommend in Richtung Schillerstraße unterwegs war, als ihm der blaue Pkw entgegenkam. Dieser soll so weit links gefahren sein, dass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte der 43-Jährige mit dem geparkten Auto am Fahrbahnrand und stürzte vom Fahrrad. An dem Kia entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Bei dem mutmaßlichen Verursacher handelte es sich vermutlich um einen Kombi, der anschließend in Richtung Wolfhager Straße davonfuhr. Nähere Angaben zu dem Pkw konnte der Fahrradfahrer nicht machen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell