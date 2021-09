Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Graffitis an Fuldataler Gesamtschule: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben im Laufe des gestrigen Mittwochs die Fassade, eine Tür sowie eine Mauer der Gesamtschule in Fuldatal-Ihringshausen mit Graffitis besprüht und voraussichtlich einen Schaden im vierstelligen Bereich angerichtet. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung in der Weserstraße eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 7:15 Uhr und 18:00 Uhr. Der Hausmeister der Schule hatte die Graffitis in den Farben blau und orange am Abend entdeckt und daraufhin die Polizei gerufen. Offenbar wahllos besprühten die Täter die Fassade der Schule, die Metalltür und die Mauer mit unleserlichen Schriftzügen und Zeichen. Es handelt sich insgesamt um fünf Graffitis, die bis zu acht Meter breit sind.

Wer am gestrigen Mittwoch etwas Verdächtiges im Bereich des Tatorts gesehen hat oder den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell