Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter verkauft gefälschte Armbanduhr - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger identifiziert

EssenEssen (ots)

45130 E-Rüttenscheid: Am Montag (14. Dezember) veröffentlichten wir ein Foto eines mutmaßlichen Betrügers, der eine gefälschte Uhr in einem Café in Essen-Rüttenscheid verkauft haben soll. Unsere ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4790556.

Der Tatverdächtige hat sich bei der Polizei Essen gemeldet und ist identifiziert. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Die Medien werden gebeten, die Lichtbilder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell