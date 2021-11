Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlar: Gelungene Veranstaltung im Haus der Prävention in Wetzlar, Fachpublikum bekam viel geboten, Schutz vor Cybercrime für Kommunen, kleine und mittlere Unternehmen

Dillenburg (ots)

Wetzlar:

500.000.000 US Dollar, die Zahl des Monats Oktober. Diese Zahl beschreibt die Lösegeldzahlungen von US Unternehmen im ersten Halbjahr 2021 im Rahmen von Ransomwareangriffen laut des US Finanzministeriums. Mit diesem prägnanten Einstieg begrüßte der Fachberater Cybercrime KHK Ulrich Kaiser des Polizeipräsidiums Mittelhessen die Gäste am vergangenen Donnerstag im Haus der Prävention. Der Kriminalhauptkommissar weckte so die Aufmerksamkeit und Neugier der Teilnehmer, um anschließend an Herrn Markus Wortmann zur Vorstellung von Hessen 3C zu übergeben. Frau Antje Suppmann in ihrer Funktion als stellvertretende Leitung E4 betonte, wie wichtig es ist in einem sich selbst verstärkendem Netzwerk aktive Präventionsarbeit vor Ort anzubieten. Dies stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar - das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport, Abteilung Cyber- und IT-Sicherheit, Verwaltungsdigitalisierung Referat VII 12 Hessen CyberCompetenceCenter (Hessen3C) sowie das Polizeipräsidium Mittelhessen leisten hierzu gemeinsam unter Beachtung der jeweiligen Rollen und Zuständigkeiten gemeinsam einen wertvollen Beitrag für mehr IT-Sicherheit in Hessen. Gastreferent Markus Wortmann vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport wusste das Fachpublikum geschickt und eloquent mitzunehmen. Anhand von praktischen Beispielen zeigte er Gefahren für Unternehmen und deren Mitarbeiter im Umgang mit IT Systemen auf. Im Zuge dessen wurde auf die Hotline vom Hessen3C (Tel.: 0611/353-9900) hingewiesen. Bei IT-Sicherheitsfragen und / oder IT-Sicherheitsvorfällen steht die Hotline den benannten Zielgruppen 24/7 kostenlos, ergebnisoffen und produktneutral zur Verfügung. Nicht nur einmal konnte man in erstaunte Gesichter schauen, wenn z.B. die Nutzung am Beispiel von WhatsApp & Co. und die damit einhergehenden AGB´s der Messenger Dienstes angesprochen wurden. Eine dienstliche Nutzung des Messengers kann mitunter Verstöße gegen geltendes Recht sowie gegen die Richtlinien des eigenen Unternehmens darstellen. Dies lies doch bei vielen aufhorchen und stellte anhand dieses einfachen Beispiels einen sehr praxisnahen Bezug her ggfs. Veränderungsprozesse in eigener Sache durchzuführen und eine Vorbildfunktion einzunehmen. Während des interaktiven Vortrags, war das Publikum zu jedem Zeitpunkt direkt in den Vortrag einbezogen. Frau Deniz Hizmetci konnte in Ihrer Funktion als Referentin die Meldeplattform #HessenGegenHetze anschaulich und verständlich vorstellen. Das Internet stellt keinen rechtsfreien Raum dar, betonte Frau Hizmetci. Wer in sozialen Netzwerken oder an anderer Stelle im Internet extremistische Aussagen oder Hasskommentare entdeckt oder selbst Ziel eines solchen Kommentars geworden ist, kann das jetzt über ein Meldeformular (https://hessengegenhetze.de/hate-speech-melden) ganz einfach melden, auch anonym. Dazu braucht man nur den Link zur betreffenden Seite und einen Screenshot des Kommentares. Fragen die nicht im Rahmen des Vortrags erörtert wurden, konnten nach dem offiziellen Teil im persönlichen Gespräch mit den beteiligten Referenten geklärt werden. Diese Möglichkeit wurde ausgiebig genutzt. Rundum eine gelungene Veranstaltung, die im Ergebnis für mehr Sicherheit rund um die Informationssicherheit gesorgt hat. Sie haben Fragen? Kontaktdaten: PP Mittelhessen / E4 / Fachbereich Cybercrimeprävention: Name: Herr Kaiser Erreichbarkeit: 0641/7006-2942 Mail: praevention.ppmh@polizei.hessen.de

Hessen CyberCompetenceCenter (Hessen3C) / Fachbereich Beratung & Prävention: Name: Herr Wortmann Erreichbarkeit: 0611/353-9926 Mail: Beratung.Hessen3C@hmdis.hessen.de

Meldestelle #HessenGegenHetze

Erreichbarkeit: 0611/353-9977 Mail: mail@hessengegenhetze.de

Das Polizeipräsidium Mittelhessen bietet im Haus der Prävention regelmäßig Veranstaltungen rund um Sicherheitsfragen der unterschiedlichsten Disziplinen an. Mehr erfahren sie hier https://www.polizei.hessen.de/Service/Veranstaltungen/?cal_monthToDisplay=11.2021&cal_startDate=3.11.2021&cal_endDate=30.11.2021

Ulrich Kaiser, Kriminalhauptkommissar

Kerstin Müller, Pressesprecherin

